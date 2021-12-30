Кэри, США, 30 декабря, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Разработчики Fortnite решили проблему с серверами онлайн-игры, из-за которой геймеры не могли авторизоваться в системе. Об этом 30 декабря сообщает twitter-страница Fortnite Status.

Epic Games Fortnite

«Игровые серверы Fortnite снова в сети», — написала администрация аккаунта, напомнив геймерам, что в игре продолжается зимний ивент (внутриигровое мероприятие) Winterfest. Отметим, что игроки не могли подключиться к серверам Fortnite около восьми часов.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1476339842028036096

Напомним, 29 декабря 2021 года компания Epic Games сообщила, что пытается выяснить причины проблем, с которой столкнулись игроки Fortnite. Впоследствии она несколько раз сообщала в Twitter о том, что ведутся работы.