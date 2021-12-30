Москва, 30 декабря, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Россия занимает чёткую позицию по вопросу о моратории на смертную казнь и пересматривать её нет повода. Такое заявление сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев 30 декабря в интервью РИА Новости.

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Лукьянцев напомнил, что Россия взяла на себя ряд обязательств при вступлении в Совет Европы, в том числе введение бессрочного моратория на смертную казнь. Как отметил дипломат, позиция России по вопросу о смертной казни определена совершенно чётко и не подлежит изменению. Мораторий соблюдается, по данному поводу высказывался Конституционный суд и президент России.

На уточняющий вопрос о том, есть ли на сегодняшний день поводы для пересмотра данного решения, дипломат ответил, что «не усматривает их».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Конституционного Суда (КС) РФ Валерий Зорькин в своей книге не исключил возможности отмены моратория на смертную казнь. По мнению главы КС, вопрос о применении смертной казни не может быть снят с повестки до тех пор, пока существует практика умышленных убийств и в данном вопросе многое решает ситуация в стране.