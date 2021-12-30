Екатеринбург, 30 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. На Среднем Урале вынесли приговор четырем участникам банды. Их обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Наиболее резонансным их преступлением стало похищение арбитражного управляющего Владимира Яшина. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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В ноябре 2019 года мужчины забили свердловчанина до смерти. После чего забрали у управляющего векселя на сумму 25 миллионов рублей. Молодым людям также инкриминировали ограбление женщины в 2018 году. Они напали на свердловчанку и украли у нее 155 тысяч рублей и два мобильных телефона.

Суд признал мужчин виновными в похищении человека, повлекшем его смерть, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, организации покушения на грабеж и разбой. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступления свердловчанам назначили наказания от 9 лет 6 месяцев до 16 лет лишения свободы.