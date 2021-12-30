Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM В Екатеринбурге на 14-м километре ЕКАД произошло серьезное ДТП. Два человека погибли. Виновник аварии получил тяжелые травмы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП



Авария произошла вечером 29 декабря. Водитель Skoda Kodiaq ехал в сторону Кольцовского тракта. Неожиданно автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. В ней находились два жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Они погибли на месте аварии. Виновника происшествия доставили в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии движении на участке ЕКАД было затруднено. На данный момент его уже нормализовали.