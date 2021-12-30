Якутск, 30 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Якутске отлавливают собак и ждут звонков от жителей города с сообщениями о местонахождении безнадзорных животных. Многие из уже пойманных собак выглядят так, как-будто у них есть хозяева, написало ИА SakhaDay.

AlexanderStein Нос. Собака

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«Упитанные, здоровые. Явно хозяйские, на самовыгуле», — считают в издании и прилагают фото — собаки действительно не похожи на истощённых бродячих.

В отлове животных задействованы все мужчины — сотрудники мэрии города. При единой диспетчерской службе Якутска сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации от горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать в соответствии с регламентом повышенной готовности.