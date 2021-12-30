Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Свердловскую область привезли партию монет, посвященных Екатеринбургу как городу трудовой доблести. Тираж монет составил один миллион штук, сообщили в пресс-службе главного управления Банка России.

Екатеринбург

Владислав Фальшивомонетчик

На монете изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, установленный на привокзальной площади Екатеринбурга. Это первая партия денег из серии «Город трудовой доблести». Кроме Екатеринбурга на монетах первой партии появились изображения Омска, Иваново, Боровичей.

Звание «Города трудовой доблести» Екатеринбургу присвоили летом 2020 года за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войны. Отметим, в столь тяжелое время Екатеринбург стал центром оборонной промышленности страны.