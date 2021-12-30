Сантус, Бразилия, 30 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В общей сложности почти 2 тонны наркотиков удалось изъять за последние несколько дней таможенной службе Бразилии в крупнейшем бразильском порту Сантус. Об этом 29 декабря передал телеканал Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Запрещенные вещества были обнаружены с помощью рентгеновских сканеров и служебных собак. Речь идет о трех различных контейнерах, в которых преступники спрятали соответственно около 700 кг, 500 кг и 560 кг наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря таможенная служба эмирата Дубай пресекла попытку ввоза в Объединенные Арабские Эмираты крупнейшей в истории страны партии наркотиков.