Лондон, 30 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Уровень смертности пациентов, зараженных штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, оказался на 75% меньше по сравнению с зараженными другими разновидностями вируса. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на результаты исследований Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и ученых из Университета Претории.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исследователи изучали пациентов, оказавшихся в больнице города Гаутенг, где впервые выявили штамм «Омикрон». По их данным, от этой разновидности коронавируса в больницах города умерли 4,5% пациентов. При этом в предыдущие волны COVID-19 этот показатель составлял около 21,3%.

Также ученые отмечают, что менее половины госпитализированных нуждаются в поддержке кислородом. В предыдущие волны распространения коронавирусной инфекции этот показатель приближался к 99,5%. Кроме того, по мнению исследователей, зараженные «Омикроном» реже нуждаются в реанимационных мероприятиях.

«В городе Тшване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — утверждается в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала не терять бдительность из-за легкого течения COVID-19 при заражении штаммом «Омикрон». По словам главы организации, недооценка нового штамма может привести к большим проблемам.