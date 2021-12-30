Челябинск, 30 декабря, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Жителя Троицка Челябинской области отдали под суд за ограбление ювелирных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Gorspravka09.ru Суд

По данным Накануне.Ru, этот гражданин напал на магазины в Челябинске, Кыштыме и Еманжелинске. Преступления были совершены в апреле. Обвиняемый похитил украшения на более 500 тыс. рублей.

Тогда же, по данным следствия, он похитил алкогольную продукцию из двух магазинов и хотел украсть ноутбук стоимостью 50 тыс. рублей. Сейчас он находится под арестом. Часть похищенного на сумму 200 тыс. рублей была изъята в ходе следствия и возвращена потерпевшим.