Владивосток, , 07:26 — REGNUM Житель города Владивостока был признан виновным судом Приморского края за размещение фото Адольфа Гитлера на сайте общественного движения «Бессмертный полк». Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба суда.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Было установлено, что осуждённый 9 мая 2020 года разместил на сайте общественного патриотического движения «Бессмертный полк России» анкету с фотографией руководителя Национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера, который был признан нацистским преступником по приговору Международного военного трибунала в 1946 году.

Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного в ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Жителю Приморья было назначено наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Архангельске было заведено уголовное дело на жителя города, после того, как он отправил несколько заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», используя фотографии Адольфа Гитлера и других немецких нацистов.

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