Якутск, 30 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Для собак в Якутске нужно было создавать не только пункты передержки, но и тёплые приюты. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Федот Тумусов (СРЗП), констатировавший, что проблема не только в законе, но и в бездействии чиновников. Комментарий он опубликовал на своей странице в FaceBook.

Facebook/fedot.tumusov Федот Тумусов

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«Прежде всего приношу глубокие соболезнования семье, близким и всем якутянам в связи со страшной трагедией. Мы все потрясены и возмущены. Я слышу призывы вернуться к убийствам. Но давайте посмотрим на то, как произошла трагедия. С начала зимы на бродячую стаю поступали многочисленные жалобы: а местные власти просто не отреагировали», — отметил Федот Тумусов.

Он напомнил о том, что по закону запрещено убивать животных, их нужно отлавливать и стерилизовать. Вместе с тем, депутат подчеркнул, что в Якутии, где очень сильные морозы, этих мер недостаточно. Агрессию собак Федот Тумусов объяснил естественным инстинктом выживания в суровых условиях.

«Надо признать, что проблема не только в законе, а в бездействии чиновников, которые не отлавливают сейчас и не будут убивать, если отменить запрет на это. Они просто закрывали глаза на проблему пока не случилась беда», — констатировал парламентарий.

Он считает, что для решения проблемы бродячих собак в Якутске нужны эффективные чиновники, которые действительно решали бы эту проблему. Федот Тумусов призвал наказывать «тех, кто не принимает очевидных мер».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска считают, что в гибели женщины, которую 29 декабря загрызли бродячие собаки, виноват депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия»), инициировавший принятие закона «Об ответственном обращении с животными». Якутяне возмущены его призывом найти и посадить чиновников, допустивших халатность в работе с безнадзорными животными.