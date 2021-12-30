Тбилиси, 30 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Пакет законодательных мер, предусматривающих запрет на курение в такси и на водном транспорте, был принят парламентом Грузии в ходе внеочередного заседания 29 декабря. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Нарушителей ждет штраф в размере 200 лари (более $64). Кроме того, запрет распространяется и на частные транспортные средства, в которых находятся несовершеннолетние. В последнем случае штраф составит 50 лари (более $16). При повторных нарушениях в течение года размер штрафных выплат будет удваиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря власти Новой Зеландии начали новую программу по борьбе с курением, целью которой является снижение к 2025 году числа курящих жителей на 5% во всех возрастных группах.