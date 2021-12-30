Чита, 30 декабря, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 95% военнослужащих по контракту. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Вакцинация

Добровольная ревакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала организаций Минобороны РФ проводится на базе филиалов военного клинического госпиталя и медицинских подразделений воинских частях округа, по графику и в соответствии с установленными временными периодами.

Как сообщало ИА REGNUM, в железнодорожном соединении Восточного военного округа завершилась плановая ревакцинация от COVID-19 военнослужащих, задействованных в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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