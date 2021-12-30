Хабаровск, 30 декабря, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Хабаровске осужден бывший сотрудник полиции за использование служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

44.мвд.рф В подпольном казино

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В ходе следствия и в суде установлено, что фигурант 1983 года рождения будучи в должности начальника одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, с августа по ноябрь 2017 года посещал подпольное казино. Он не только не принял мер к пресечению преступления, но и сам регулярно играл.

25 ноября 2017 года во время проведения мероприятий по пресечению деятельности игорного заведения он был обнаружен в качестве игрока.

«Понимая, что о деятельности казино станет известно, подсудимый заранее подготовил ряд служебных документов, с помощью которых он мог бы обосновать свое нахождение в игорном заведении. Однако в ходе расследования уголовного дела его версия была опровергнута показаниями свидетелей и иными доказательствами, позволившими в своей совокупности предъявить ему обвинение в совершении преступления. Вину бывший полицейский не признал», — пояснили следователи.

Суд вынес приговор: лишения свободы сроком на 3,6 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья проводились азартные игры через интернет. В организации этого нелегального бизнеса обвиняют семерых амурчан.