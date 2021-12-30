Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Полет над восточной частью Украины был впервые совершен самолетом американских военно-воздушных сил США E-8C J-star, выполняющим разведывательные операции. Об этом 29 декабря передал телеканал CNN со ссылкой на представителя Европейского командования США (EUCOM).

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По сведениям военных, воздушное судно не пересекало границ Донецкой и Луганской Народных Республик. В EUCOM также отметили, что полет проходил с разрешения украинских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря газета «Красная звезда» распространила информацию о том, что за неделю воздушную разведку вдоль российских границ провели 39 летательных аппаратов иностранных государств — 33 самолета-разведчика и шесть беспилотников.

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