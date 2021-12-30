Дарвин, Австралия, 30 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Жители северных районов Австралии ощутили подземные толчки от землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у берегов Индонезии. Об этом сообщает австралийское бюро метеорологии.

Martin Luff Землетрясение

В частности, подземные толчки ощутили жители города Дарвин на севере страны. Очевидцы отмечают, что почувствовали сильное землетрясение длительностью около 20 секунд. Новость уже разлетелась по местным соцсетям, однако в бюро подчеркнули, что пострадавших или разрушений не фиксировалось.

Ранее землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов индонезийской провинции Малуку. Жители островов ощутили сильные подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.