Вашингтон, 30 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. США призвали власти КНР и Гонконга освободить задержанных 29 декабря в результате спецоперации руководителей оппозиционного интернет-издания Stand News. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства заявлении Госсекретаря Энтони Блинкена.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, арест семи высокопоставленных сотрудников Stand News вынудил прекратить свою деятельность «ещё один из немногих оставшихся бастионов свободных и независимых СМИ в Гонконге».

Энтони Блинкен «Журналистика — это не крамола. Мы призываем власти КНР и Гонконга прекратить преследования свободных и независимых СМИ Гонконга и немедленно освободить тех журналистов и руководителей СМИ, которые были несправедливо задержаны и обвинены (в преступлениях)».

Госсекретарь США утверждает, что именно различные свободы, включая свободу выражения мнений, «позволили Гонконгу процветать в качестве глобального центра финансов, торговли, образования и культуры». А преследования независимых СМИ «подрывают авторитет и жизнеспособность Гонконга».

Как следует из сообщений различных СМИ, 29 декабря в офисе Stand News были проведены обыски, изъяты компьютеры и документация. Одновременно были арестованы семь действующих и бывших руководителей издания, которых подозревают в публикации материалов, направленных на разжигание в обществе ненависти и насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок обсудили координацию своих действий в ситуации вокруг Украины и возможный совместный ответ на продолжение «агрессии» со стороны России.