США призвали освободить арестованных в Гонконге глав оппозиционного СМИ
Вашингтон, 30 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. США призвали власти КНР и Гонконга освободить задержанных 29 декабря в результате спецоперации руководителей оппозиционного интернет-издания Stand News. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства заявлении Госсекретаря Энтони Блинкена.
По его словам, арест семи высокопоставленных сотрудников Stand News вынудил прекратить свою деятельность «ещё один из немногих оставшихся бастионов свободных и независимых СМИ в Гонконге».
Госсекретарь США утверждает, что именно различные свободы, включая свободу выражения мнений, «позволили Гонконгу процветать в качестве глобального центра финансов, торговли, образования и культуры». А преследования независимых СМИ «подрывают авторитет и жизнеспособность Гонконга».
Как следует из сообщений различных СМИ, 29 декабря в офисе Stand News были проведены обыски, изъяты компьютеры и документация. Одновременно были арестованы семь действующих и бывших руководителей издания, которых подозревают в публикации материалов, направленных на разжигание в обществе ненависти и насилия.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок обсудили координацию своих действий в ситуации вокруг Украины и возможный совместный ответ на продолжение «агрессии» со стороны России.