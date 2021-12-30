Тегеран, , 08:22 — REGNUM Юношеская и молодежная сборные Ирана определили своих соперников на чемпионате Азии по гандболу среди женщин 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 декабря.

Юношеская сборная Ирана встретится с Узбекистаном, Южной Кореей, Индией, Казахстаном и Таиландом в круговом формате, сообщает новостное агентство The Tehran Times daily.

16-й чемпионат планируется провести с 12 по 21 февраля в Ташкенте (Узбекистан) под эгидой Азиатской федерации гандбола. Впервые в истории турнир по гандболу будет организован Федерацией гандбола Узбекистана.

Азиатские соревнования также выступают в качестве отборочного турнира к чемпионату мира по гандболу среди юниоров и женщин 2022 года, в котором пять лучших команд напрямую квалифицируются на мировое событие, который пройдет в Словении.