Красногорск, , 06:48 — REGNUM Два человека погибли в результате наезда электропоезда в Московской области. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошёл на станции «Тарасовская» Ярославского направления. Проходящим пассажирским поездом зацепило двух человек, стоявших на перроне слишком близко к краю платформы.

Оба человека получили тяжёлые травмы и скончались на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении автомобиля с поездом под Воронежем. Водитель автомобиля был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Воронежем автомобиль столкнулся с поездом