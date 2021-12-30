Красногорск, 30 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате наезда электропоезда в Московской области. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По предварительным данным, инцидент произошёл на станции «Тарасовская» Ярославского направления. Проходящим пассажирским поездом зацепило двух человек, стоявших на перроне слишком близко к краю платформы.

Оба человека получили тяжёлые травмы и скончались на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении автомобиля с поездом под Воронежем. Водитель автомобиля был госпитализирован с тяжёлыми травмами.