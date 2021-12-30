Тегеран, 30 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 29 декабря министерство иностранных дел Ирана подчеркнуло, что Исламская Республика привлечет к ответственности всех виновных в убийстве генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Убийство генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани по прямому приказу бывшего президента США является наглядным примером государственного терроризма, и Исламская Республика Иран привлечет виновных к ответственности», — написал МИД Ирана в твиттере по случаю второй годовщины мученической смерти генерала и его солдат возле аэропорта Багдада.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что генерал Сулеймани навечно останется в сердцах иранского народа героем в борьбе с терроризмом.

«Убийство человека, который находился в авангарде борьбы с терроризмом, считается двойными стандартами, что показывает истинное лицо тех западных держав, которые претендуют на роль защитника прав человека», — отметил представитель МИД в своем заявлении.