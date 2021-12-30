Тегеран, , 08:23 — REGNUM Реагируя на новость о том, что правительство Ирана согласилось открыть генеральное консульство в городе Капан, министерство иностранных дел Армении объявило, что страна также намерена открыть генеральное консульство в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 декабря.

В ответ на сообщения о том, что правительство Ирана согласилось открыть генеральное консульство в армянском городе Капан, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил о принятии предварительных мер для открытия генерального консульства Армении в Иране на основе принципа взаимности.

Ранее администрация президента Ирана отметила, что правительство Исламской Республики согласилось с предложением министерства иностранных дел открыть генеральное консульство в армянском городе Капан.

В своём официальном Twitter-аккаунте посольство Ирана в Ереване сообщило: «Посольство с гордостью заявляет, что правительство Исламской Республики на заседании в среду, 29 декабря, одобрило предложение министерства иностранных дел об учреждении генерального консульства в армянском городе Капан».