Тегеран, 30 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. По словам посла Исламской Республики Иран в Баку, в ближайшие дни Азербайджанская Республика передаст иранским должностным лицам 21 иранского заключенного, в том числе трех женщин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 декабря.

Посол Исламской Республики Иран в Баку Сейед Аббас Мусави заявил, что ряд иранских заключенных будут переведены на родину из Азербайджана.

В результате визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахиана в Азербайджанскую Республику, а также последующих действий посольства Ирана в Баку и содействия азербайджанских официальных лиц в ближайшие дни в страну будет передан 21 иранский заключенный.

«Трое из этих заключенных являются женщинами», — заявил Мусави, отметив, что после их экстрадиции в тюрьмах Азербайджан не будет ни одной иранской женщины.

Ранее, в июне 2021 года, двадцать иранских заключенных были экстрадированы из Азербайджанской Республики в Иран через пограничный терминал в северном городе Астара.

Передача была осуществлена в соответствии с соглашением об экстрадиции осужденных между правительствами Исламской Республики и Азербайджана.