Тегеран, 30 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. 29 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани прокомментировал текущие переговоры между Исламской Республикой и группой 4+1, которые в основном сосредоточены на отмене антииранских санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам корреспондента IRNA, двусторонние и многосторонние встречи между участвующими делегациями из Ирана, Франции, России, Китая, Германии и Великобритании успешно завершились, что говорит о сокращении разногласий между сторонами.

Разногласия между участниками восьмого раунда переговоров, как сообщается, уменьшились по сравнению с предыдущим раундом, что привело к более плавному процессу переговоров.

Багери Кани заявил, что достижение соглашения об эффективном снятии санкций с Ирана является ключом к успеху восьмого раунда переговоров в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года.

«Почти все представители стран-участниц подчеркнули приоритетность снятия незаконных санкций против Ирана», — сообщил Багери Кани иранским журналистам, ссылаясь на прошедшее заседание Совместной комиссии по СВПД в столице Австрии.

«Было решено, что вопрос об отмене санкций будет включен в повестку дня совещаний экспертов и совместных встреч между Ираном и группой 4+1», — отметил он.

Иранский высокопоставленный переговорщик также сообщил, что делегации договорились рассмотреть в вопросе снятия санкций два основных момента, а именно проверку отмены санкций и предоставление соответствующих гарантий.