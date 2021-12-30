Тегеран, , 08:34 — REGNUM 29 декабря председатель Совета исламской идеологии Пакистана (CII) заявил, что Исламская Республика Иран и Пакистан неотделимы друг от друга, при этом обе стороны придают большое значение своим историческим и неразрывным отношениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кибла Аяз сделал такое замечание во время интервью IRNA в кулуарах конференции «Важность и необходимость исламского законодательства в решении проблем современности» в присутствии генерального секретаря Всемирного форума по сближению исламских школ мысли в Исламабаде.

Он отметил, что Пакистан имеет исторические отношения с Исламской Республикой Иран, причём Исламабад удовлетворен действиями Ирана в области исламского законодательства.

Аяз подчеркнул, что две соседние страны имеют близкие взгляды в области исламского законодательства и гражданских прав.

«При этом мы продолжим изучать и исследовать опыт, которым делится правление Всемирного форума по сближению исламских школ мысли», — сообщил пакистанский представитель.

Аяз заключил: «Иран и Пакистан неразделимы, у нас давняя дружба и отношения, которые восходят к эпохе Организации регионального сотрудничества в целях развития».