Тегеран, 30 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 29 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана и глава иранской группы на переговорах в Вене Али Багери Кани встретился и провел переговоры с координатором совместной комиссии Совета МАГАТЭ Энрике Морой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представители Ирана и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) находятся во Дворце Кобург в Вене, чтобы продолжить обсуждение дорожной карты по отмене незаконных и жестоких санкций, введенных США в отношении Исламской Республики.

Ранее, выступая на своей еженедельной пресс-конференции, представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что подходы иранской стороны к переговорам являются весьма прогрессивными.

Хатибзаде отметил, что Ирану удалось завершить разработку двух новых документов после 7-го раунда переговоров. Он подчеркнул, что соглашения по ядерной проблеме и снятию санкций были достигнуты в результате интенсивных переговоров.

«Исламская Республика Иран придерживается прогрессивного подхода на переговорах в Вене, при этом мы рекомендуем другим сторонам присоединиться к дискуссиям с решимостью достичь взаимовыгодного соглашения», — отметил иранский дипломат.

Ссылаясь на неконструктивную роль некоторых европейских стран в переговорах, представитель МИД Ирана подчеркнул, что если все стороны продемонстрируют свою решимость, результат будет плодотворным.