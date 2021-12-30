Тегеран, 30 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 29 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил нападения израильского режима на сирийскую землю и его регулярные атаки на склады продовольствия и медикаментов в Латакии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Атака представляет собой агрессивную меру и наглядный пример создания израильским режимом кризиса и хаоса в регионе, в дополнение к вторжению в государство-член Организации Объединенных Наций и нарушению его суверенитета», — говорится в заявлении представителя МИД Ирана.

Хатибзаде обвинил Израиль в нарушении и унижении всех международных законов, правил и стандартов ввиду регулярных агрессивных действий в отношении Сирии под необоснованными предлогами.

«Сирия имеет право на самооборону», — отметил он, призвав страны и международное сообщество принять необходимые меры для предотвращения подобных нападений, которые ставят под угрозу региональный мир и безопасность.

«Молчание по поводу такого поведения дало бы зеленый свет для продолжения агрессии в отношении угнетенных народов», — сообщил Хатибзаде.