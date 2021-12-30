Тегеран, , 08:37 — REGNUM 29 декабря министерство кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана заявило о готовности Тегерана направить иранскую квалифицированную рабочую силу в Сербию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор департамента министерства социального обеспечения по международным делам Хамед Форузан сделал это замечание на встрече с послом Сербии в Тегеране Драганом Тодоровичем.

Говоря о долгосрочных политических и международных отношениях между Сербией и Ираном, Форузан заявил о завершении разработки проекта меморандума о взаимопонимании по созданию рабочих мест и профессиональному сотрудничеству.

Иранский чиновник также пригласил посла Сербии посетить Инвестиционную компанию Ирана по социальному обеспечению (ШАСТА), подчеркнув, что встреча с послом может способствовать дальнейшему сотрудничеству между сербскими и иранскими экономическими и торговыми группами.

Форузан также отметил, что Исламская Республика Иран ожидает, что Сербия поддержит Тегеран в международных организациях.

Тодорович, со своей стороны, заявил, что совместное заседание было проведено для оценки текущей ситуации, чтобы проложить путь для расширения торговых связей в различных областях, таких как сельское хозяйство и туризм.