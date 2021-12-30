Тегеран, , 08:38 — REGNUM 29 декабря генеральный секретарь Всемирного форума по сближению исламских школ мысли заявил, что Верховный лидер Ирана всегда подчеркивал значимость единства уммы, отметив, что сильное шиитско-суннитское единство является существенным элементом для новой исламской цивилизации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ходжатолеслам Хамид Шахриари выступил с речью на собрании, организованном парламентом Вахдат-и-Муслимин (MWM) в честь визита иранской делегации в Исламабад. В мероприятии приняли участие видные шиитские и суннитские ученые.

Генеральный секретарь фонда Аллама Раджа Насир Аббас Джаффари высоко оценил присутствие иранской делегации в Пакистане, назвав визит «конструктивной инициативой и благословенным шагом на пути к единству исламских ученых».

Выступая в качестве главного гостя по этому случаю, Ходжатолеслам Шахриари выразил удовлетворение улучшением атмосферы мира и братства между мусульманскими народами.

Он также сообщил, что все мусульмане должны объединиться под одним знаменем на пути к укреплению исламского мира.

Представитель заявил, что Верховный лидер Исламской революции Аятолла Сейед Али Хаменеи всегда подчеркивал важность единства между мусульманами-шиитами и суннитами для создания могущественного исламского мира.