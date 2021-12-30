Вашингтон, 30 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Группировка микроспутников Starlink никак не может повлиять на конкуренцию в космосе, либо помешать реализации других программ на орбите. Такое заявление сделал 29 декабря бизнесмен, глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью газете Financial Times (FT).

(сс) jdlasica Илон Маск

Как пояснил Маск, космос «невероятно огромен», а спутники слишком малы, чтобы как-то повлиять на реализацию других космических программ на орбите Земли. Предприниматель уточнил, что на орбите Земли пространства больше, чем на её поверхности, а размещать спутники можно на различных высотах.

Маск привёл в пример количество автомобилей на Земле, которых в общей сложности около двух миллиардов, но при этом им хватает места для передвижения и манёвров на суше. Добавление на орбиту нескольких тысяч спутников ни на что не повлияет, как не сможет повлиять на сто-то на Земле добавление пары тысяч автомобилей к уже имеющимся.

Таким образом Маск ответил на обвинения в адрес SpaceX генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, который заявил, что спутники Starlink создают дефицит орбитальных позиций и частот, диктуя таким образом свои правила.

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике в адрес Маска в социальных сетях в связи с жалобой Китая в ООН на проблемы с интернет-спутниками Starlink, которые едва не столкнулись с китайскими спутниками.