Артём, Приморский край, , 06:36 — REGNUM В соцсетях Приморья растиражировали видео со стоящим в Артеме на крыше гаража грациозным оленем, кто-то предположил, что это марал.

Олень Unsplash

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«В Артёме на крыше гаража стоит олень. Дикое животное гордо смотрит на людей с высоты. Похоже Артём стал пользоваться популярностью у диких животных — то медведь забежит, то олень», — написано под видео в одном из пабликов.

Известно, что оленям трудно передвигаться по снегу, у приморского животного видна на копытах кровь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнереченске Приморья полицейские спасли загнанную собаками косулю.