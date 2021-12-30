Южно-Сахалинск, , 06:27 — REGNUM У берегов Сахалина 30 декабря село на мель судно. Планируются спасательные мероприятия. Разлива топлива не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

На мели Gerry Wood

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Морской буксир «Шахтёрск-1» сел на мель при заходе в порт Шахтёрска. ЧП произошло в 40 метрах от берега.

Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Угрозы для их жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирская баржа села на мель 25 декабря у берегов Владивостока, на ее борту находились четыре человека.