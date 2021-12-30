У берегов Сахалина село на мель судно
Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. У берегов Сахалина 30 декабря село на мель судно. Планируются спасательные мероприятия. Разлива топлива не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.
Gerry Wood
На мели
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Морской буксир «Шахтёрск-1» сел на мель при заходе в порт Шахтёрска. ЧП произошло в 40 метрах от берега.
Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Угрозы для их жизни нет.
Как сообщало ИА REGNUM, пассажирская баржа села на мель 25 декабря у берегов Владивостока, на ее борту находились четыре человека.