Пекин, 30 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Импорт и экспорт между Китаем и другими 14 членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) составил 10,96 трлн юаней (около $1,72 трлн) за первые 11 месяцев этого года, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Эта цифра составляет 31% от общего объема внешней торговли Китая, сообщило Главное таможенное управление КНР. Страна предприняла шаги по дальнейшему облегчению торговли с другими членами RCEP, включая ознакомление компаний с соответствующими процедурами импорта и экспорта и продвижение взаимного признания Уполномоченных экономических операторов (УЭО) с пятью членами RCEP, говорится в сообщении GAC.

Система УЭО, инициированная Всемирной таможенной организацией, направлена на облегчение таможенного оформления предприятий посредством проверки таможенными органами подлинности предприятий с высоким уровнем соблюдения законодательства и безопасности, а также высоким кредитным статусом.

Китай уже подписал соглашения о взаимном УЭО с пятью из 10 членов RCEP, которые приняли систему УЭО, и ищет аналогичные соглашения с остальными пятью, говорится в сообщении Главного управления таможни КНР.