Веллингтон, 30 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 60 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, 20 зараженных выявили в городе Окленде, где находится основной очаг распространения инфекции на новозеландской территории. Еще 28 пациентов зафиксировали в Ваикато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 10 776.

В настоящее время в медучреждениях страны лечатся 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них семеро находятся в палатах реанимации или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 13 697 случаев заражения SARS-CoV-2.