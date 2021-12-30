Вашингтон, 30 декабря 2021, 06:26 — REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут телефонные переговоры 30 декабря в 15:30 (23:30 мск). Это следует из распространённого Белым домом графика Байдена.
Отмечается, что разговор лидеров двух стран состоится в закрытом для прессы режиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует «поздно вечером» 30 декабря провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.
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