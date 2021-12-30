Бейрут, 30 декабря, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Ливане за сутки подтверждены 3153 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с января 2021 года. Об этом объявил ливанский министр здравоохранения Фирас Абъяд 29 декабря на пресс-конференции по итогам заседания межведомственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, в стране стремительно распространяется штамм «Омикрон», в связи с чем возникает необходимость в новых ограничительных мерах. Абъяд отметил, что на заседании обсуждался вопрос о введении жесткого карантина, но решение принято не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Ливане начал действовать комендантский час в вечернее и ночное время для лиц без прививки от COVID-19.