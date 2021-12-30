Пекин, , 06:17 — REGNUM В Пекине состоялся семинар, посвященный книге рассуждений председателя КНР Си Цзиньпина об уважении и защите прав человека, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Книга, разбитая на девять тем, включает 335 бесед, извлеченных из более чем 160 докладов, речей, поздравительных писем и инструкций Си Цзиньпина, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), которые были даны с 15 ноября 2012 года по 30 октября 2021 года.

Рассуждения Си Цзиньпина о правах человека указывают путь для развития дела прав человека в Китае в новую эпоху и предлагают китайскую мудрость и решения для продвижения глобального дела прав человека, сказал заместитель начальника отдела пропаганды Центрального комитета КПК Цзян Цзяньго на мероприятии, прошедшем 28 декабря.

В семинаре также приняли участие ученые, эксперты в области прав человека, а также представители читателей из различных областей как в стране, так и за рубежом.