Пекин, 30 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Пекине состоялся семинар, посвященный книге рассуждений председателя КНР Си Цзиньпина об уважении и защите прав человека, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Книга, разбитая на девять тем, включает 335 бесед, извлеченных из более чем 160 докладов, речей, поздравительных писем и инструкций Си Цзиньпина, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), которые были даны с 15 ноября 2012 года по 30 октября 2021 года.

Рассуждения Си Цзиньпина о правах человека указывают путь для развития дела прав человека в Китае в новую эпоху и предлагают китайскую мудрость и решения для продвижения глобального дела прав человека, сказал заместитель начальника отдела пропаганды Центрального комитета КПК Цзян Цзяньго на мероприятии, прошедшем 28 декабря.

В семинаре также приняли участие ученые, эксперты в области прав человека, а также представители читателей из различных областей как в стране, так и за рубежом.