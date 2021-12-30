Пекин, 30 декабря, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты, укрепился на 61 пункт до 6,3674 юаня за доллар США, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Valutaworld.ru Юань

По данным Китайской системы торговли иностранной валютой, на спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.