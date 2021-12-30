Пекин, , 06:10 — REGNUM На материковой части Китая за 29 декабря было выявлено 156 новых локальных случаев COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в своем ежедневном отчете, передает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным комиссии, из новых местных случаев, 155 были зарегистрированы в Шэньси и один — в Гуанси. По данным комиссии, также сообщалось о 51 новом завезенном случае в 12 регионах провинциального уровня.

В Шанхае было зарегистрировано два новых случая подозрения на заболевание среди прибывших из-за пределов материка, и в тот день не было зарегистрировано новых случаев смерти от COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на материке к 29 декабря достигло 101 890, в том числе 2563 пациента, все еще получают лечение, из которых 15 находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 94 691 пациент был выписан из больниц на материке, и 4636 умерли в результате заражения вирусом.