Пекин, , 06:07 — REGNUM Две новые линии метро были введены в эксплуатацию в Шанхае 30 декабря, в результате чего общая протяженность сети шанхайского метрополитена достигла 831 км, что укрепило его статус ведущего в мир по этому показателю, сообщает Шанхайское метро, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

Открытие двух новых линий увеличило общее количество полностью автоматических линий метро в Шанхае до пяти с рабочей протяженностью 167 км. Таким образом китайский мегаполис впервые занял первое место в мире и по этому показателю.

Недавно открытая линия 14 протяженностью 38 км является первой полностью автоматической линией метро для поездов с восемью вагонами в Шанхае. По плану, она должна стать горизонтальной артерией мегаполиса. Линия имеет 31 станцию.

Северная часть первой очереди недавно открытой линии 18 протяженностью около 21 км, имеет 18 станций. Ожидается, что она позволит значительно облегчить транспортную нагрузку на центр города.