Казань, , 06:05 — REGNUM В Татарии зарегистрировали шесть новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 в республике умер по состоянию на 30 декабря 1431 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Причины смерти еще троих мужчин и трех женщин 1932−1963 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинировали 2 млн 287 тыс. 616 человек. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 860 тыс. 112 человек.

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