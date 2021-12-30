Пекин, 30 декабря, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Китай и Сингапур провели серию встреч по двустороннему сотрудничеству по видеосвязи 29 декабря, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает агентство Синьхуа.

Сингапур

Вице-премьер Госсовета КНР и член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Хань Чжэн был сопредседателем встреч вместе с заместителем премьер-министра Сингапура Хенгом Суи Китом.

В число встреч вошли 17-е заседание Китайско-Сингапурского Совместного Совета по двустороннему сотрудничеству, 22-е Заседание Совместного Руководящего совета Китайско-Сингапурского индустриального парка Сучжоу, 13-е Заседание Китайско-Сингапурского «Тяньцзинь Эко-Сити» и 5-е Заседание Китайско-Сингапурской (Чунцинской) Демонстрационной инициативы стратегической связанности.