Пекин, , 05:59 — REGNUM Космическое пространство не является местом беззакония, и все страны должны проявлять ответственное отношение к защите безопасности астронавтов на орбите и стабильной эксплуатации космических объектов, заявил 29 декабря представитель министерства иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.

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Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь сделал эти замечания на ежедневном брифинге для прессы, когда его спросили о приближении американских спутников к космической станции Китая в этом году. Чжао сказал, что в соответствии с Договором по космосу 1967 года государства-участники должны «нести международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве», осуществляемую их частными компаниями.

Космическое пространство не является местом, недоступным для закона, и все страны должны уважать и поддерживать международный порядок в космосе, основанный на международном праве, сказал он. Китай готов поддерживать связь и сотрудничество с другими странами в этом отношении, сказал он.