Москва, , 05:59 — REGNUM Временное удостоверение личности с чипом, содержащим биометрические данные, будет выдавать лицам без гражданства МВД России. Это следует опубликованного 29 декабря из ведомственного приказа.

Согласно приказу, лицам без гражданства будут выдавать временное удостоверение личности в форме пластиковой карты с электронным чипом. Чип будет содержать электронное изображение лица человека и изображения папиллярных узоров двух пальцев рук. Кроме того, в документе будут и другие личные данные, записанные на электронный носитель информации.

Срок действия такого удостоверения личности — десять лет. Они будут выдаваться и гражданам, получившим вид на жительство.

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