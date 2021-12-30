Владивосток, , 06:09 — REGNUM Прокуратура Владивостока проводит проверку по фактам отсутствия горячей воды и отопления у более 3 тыс. жителей домов в Первомайском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Отмечается, что уже выработан комплекс технических решений для бесперебойного теплоснабжения.

«Органы прокуратуры дадут оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ «ВПЭС» и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в районе Спортивной набережной вечером 29 декабря прорвало трубу.