Якутск, , 06:10 — REGNUM В столице Якутии анонсировали увеличение количества бригад по отлову безнадзорных животных. В округах города власти организовали патрулирование с привлечением транспорта горадминистрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе мэрии.

Зубы собаки HeikeIr

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В Якутске также создан оперативный штаб по отлову безнадзорных животных. Будет сформирован список специалистов, которые имеют опыт отлова собак. Людей обеспечат транспортом и необходимыми для этого спецсредствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в соцсетях размещено новое видео, на котором стая собак бросается на людей в Якутске. На кадрах несколько животных, лая, оттесняют с тротуара к автомобильной дороге пожилого мужчину. Идущие мимо женщины машут на собак сумками, но они не обращают на них внимания.

29 декабря в Автодорожном округе Якутска стая собак насмерть загрызла пожилую женщину.