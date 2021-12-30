Якутск, , 05:51 — REGNUM В соцсетях размещено новое видео, на котором стая собак бросается на людей в Якутске. Запись опубликовал 30 декабря телеграм-канал «Новости Якутии».

Собака в приюте Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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На кадрах несколько собак, лая, оттесняют с тротуара к автомобильной дороге пожилого мужчину. Идущие мимо женщины машут на них сумками, но животные не обращают на них внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске стая собак насмерть загрызла женщину. Животные повалили её за несколько секунд. Возбуждено уголовное дело.