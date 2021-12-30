Пекин, , 05:47 — REGNUM Китайская академия наук (CAS) официально опубликовала каталог биологических ресурсов, в котором опубликовано более 7,43 млрд единиц данных о биологических ресурсах, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

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В каталоге собраны данные о биологических ресурсах из 72 библиотек ресурсов в 40 научно-исследовательских институтах CAS, которые включают биологические образцы, растительные ресурсы, генетические ресурсы, ресурсы для экспериментов на животных и ресурсы сети мониторинга биоразнообразия.

Все данные о ресурсах доступны для общественности на сетевых порталах, говорится в сообщении CAS. Опубликованные данные о биологических ресурсах открытого доступа и связанные с ними результаты будут эффективно способствовать интеграции и обмену данными о биологических ресурсах Китая и поддержке национальной биологической промышленности, сказал директор информационного центра Программы CAS по биологическим ресурсам Ма Джункай.

Биологические ресурсы являются важнейшей материальной основой для воспроизводства и развития человека. По словам Ма, Китай обладает одними из самых богатых биологических ресурсов на земле как с точки зрения разнообразия, так и количества.